Ученые усилили белковую вакцину против COVID-19

Полученное из морских губок вещество α-галактозилцерамид может усиливать эффект белковых вакцин против COVID-19. В экспериментах иммунный ответ мышей, получавших вместе с вакциной это вещество, усилился в 25 раз. Статья опубликована в журнале ACS Infectious Diseases.

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Некоторым вакцинам для эффективности требуются дополнительные соединения, усиливающие иммунный ответ — адъюванты. Теперь международная команда ученых сообщила о веществе, которое в экспериментах усиливало у мышей иммунный ответ на прививку против COVID-19 в 25 раз по сравнению с инъекцией одной вакцины.

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Хотя в первых вакцинах против COVID-19 применялись передовые генетические технологии, проверенная временем стратегия использования белков патогена позволяет производить менее дорогие вакцины, которые легче хранить. До сих пор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешало только одну вакцину на основе белка против COVID-19. Однако многие доступные в настоящее время прививки вакцины против других заболеваний все же содержат белки патогенов, а также адъюванты, усиливающие их действие.

Ученые обнаружили, что вещество α-галактозилцерамид (αGC), выделенное из морских губок, может действовать как адъювант, стимулируя небольшую популяцию иммунных клеток. Авторы попробовали модифицировать αGC, чтобы усилить иммунный ответ, вызванный белковой вакциной против COVID-19.

Исследователи сделали четыре аналога αGC и добавили каждый из них в экспериментальную вакцину, содержащую фрагмент S-белка SARS-CoV-2. Лабораторные мыши получали три инъекции в течение 29 дней, и ученые отслеживали их иммунный ответ на протяжении 35 дней. Чтобы измерить эффекты адъювантов, авторы работы рассмотрели уровень антител и Т-клеток. Ни один из четырех адъювантов значительно не усиливал Т-клеточный ответ, но все они продуцировали гораздо более активные антитела.