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2 часа назад

Врач рассказал, как изменились рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом

Вечерняя Москва

Заведующий центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» врач высшей категории Максим Новиков рассказал, как изменились рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как изменились рекомендации по лечению пациентов с COVID-19
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Рекомендации 16-й версии стали более четкими, более структурированными. Мне нравится, что они предупреждают необоснованно избыточное применение компьютерной томографии легких в диагностике и антибактериальных препаратов в лечении этого заболевания, что имело место в первую волну пандемии коронавирусной инфекции»,

— пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

В настоящее время, по словам эксперта, весь накопленный огромный опыт лечения таких пациентов обобщен и систематизирован.

Враз также добавил, что из рекомендаций ушли некоторые противовирусные препараты, которые не зарекомендовали себя как эффективные. На их месте появились вновь синтезированные препараты с уже доказанной эффективностью.

Симптоматика новых подвариантов штамма коронавируса «Омикрон» отличается от предыдущих штаммов. По слова российских медицинских специалистов, новым доминирующим симптомом стала боль в горле, передает Nation News.

Дети стали чаще заражаться коронавирусом. Однако болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как острая респираторная вирусная инфекция. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», как защитить ребенка в школах и детских садах от заражения COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Коронавирус,Владимир Болибок,Максим Новиков,
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