Как изменились рекомендации по лечению пациентов с COVID-19

Заведующий центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» врач высшей категории Максим Новиков рассказал, как изменились рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

«Рекомендации 16-й версии стали более четкими, более структурированными. Мне нравится, что они предупреждают необоснованно избыточное применение компьютерной томографии легких в диагностике и антибактериальных препаратов в лечении этого заболевания, что имело место в первую волну пандемии коронавирусной инфекции»,

— пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

В настоящее время, по словам эксперта, весь накопленный огромный опыт лечения таких пациентов обобщен и систематизирован.

Враз также добавил, что из рекомендаций ушли некоторые противовирусные препараты, которые не зарекомендовали себя как эффективные. На их месте появились вновь синтезированные препараты с уже доказанной эффективностью.

Симптоматика новых подвариантов штамма коронавируса «Омикрон» отличается от предыдущих штаммов. По слова российских медицинских специалистов, новым доминирующим симптомом стала боль в горле, передает Nation News.