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2 часа назад

Врач Мясников заявил, что новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ

Парламентская газета

Дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, поскольку вирус приобрел большую инфицированность, однако болезнь в большинстве случаев протекает в бессимптомной форме и похожа на ОРВИ. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал врач общей практики Александр Мясников.

Новый коронавирус стал чаще вызывать у детей ОРЗ
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Он пояснил, что коронавирус ранее существовал в четырех разновидностях (первый вариант коронавируса, альфакоронавирус, был выявлен в 1960-х годах) и вызывал до 50 процентов всех заболеваний у детей. Новый коронавирус (COVID-19) приобрел большую инфицированность, поэтому чаще стал вызывать у детей ОРЗ.

«Они не болеют коронавирусом так, как мы это себе представляем. У них ОРЗ. В доковидные времена по данным ВОЗ, любой ребенок считался нормальным, если он в год восемь раз переболел ОРЗ. Так прорабатывается иммунитет»,

— пояснил Мясников.

По его словам, способность коронавируса вызывать у детей ОРЗ и гастроэнтериты — нормальное явление.

Коронавирус,Александр Мясников,ВОЗ,
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