Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Как отличить простуду от коронавируса, рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Она отметила, что коронавирус чаще всего поражает именно дыхательные органы. У многих при ковиде симптоматика начинается с горла, после вирус опускается в верхние и нижние дыхательные пути.

— Он дает очень много осложнений, поэтому диагностика нужна, даже если у вас болезнь протекает в легкой форме»,

— сказала собеседница «Радио 1».

Елизатрова отметила, что при первых признаках простуды нужно вызвать врача и сделать ПЦР-тест. Врач подчеркнула, что не стоит забывать про вакцинацию и ревакцинацию.