Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
1 час назад

Как отличить простуду от коронавируса

Вечерняя Москваиещё 1

Число заражений коронавирусом пока сохраняется на достаточно высоком уровне, но многие пациенты переносят его в легкой форме. Как отличить простуду от коронавируса, рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

Как отличить простуду от коронавируса
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Она отметила, что коронавирус чаще всего поражает именно дыхательные органы. У многих при ковиде симптоматика начинается с горла, после вирус опускается в верхние и нижние дыхательные пути.

— Он дает очень много осложнений, поэтому диагностика нужна, даже если у вас болезнь протекает в легкой форме»,

— сказала собеседница «Радио 1».

Елизатрова отметила, что при первых признаках простуды нужно вызвать врача и сделать ПЦР-тест. Врач подчеркнула, что не стоит забывать про вакцинацию и ревакцинацию.

Врачи отмечают, что у огромного числа граждан уже есть иммунитет к COVID-19. Доминирующим штаммом в настоящее время остается «»омикрон», однако нужно учитывать, что данный штамм имеет к настоящему времени несколько мутаций, передает Царьград.

Коронавирус,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители