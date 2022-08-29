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1 час назад

Невролог Царева: бессонница после COVID длится до 10 месяцев

Ura.Ru

Бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев из-за поражения мозга во время болезни. Об этом рассказала в беседе с URA.RU врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

Невролог: бессонница после COVID длится до 10 месяцев
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Идет токсическое воздействие непосредственно на мозг. Вирус поражает те его зоны, которые тоже влияют на сон. Поэтому длительная бессонница может наблюдаться. Постковидная бессонница может наблюдаться несколько месяцев. Бывали случаи, что больше трех. Шесть — десять месяцев тоже возможно. Причем бессонница выраженная»,

— сообщила Елена Царева.

Невролог отметила, что больному может касаться, что он вообще не спит.

«Бывает до полной потери сна. Во всяком случае, по ощущениям. Особенность после тяжелой болезни, когда организм находится в условной депрессии, когда все ресурсы снижены, то здесь может идти нарушение восприятия сна. Кажется, что сна нет вообще, что он слишком поверхностный, чтобы воспринимать его как сон. Это ощущение может сохраняться длительное время»,

— объяснила сомнолог.

Коронавирус,Елена Царева,
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