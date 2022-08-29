Невролог: бессонница после COVID длится до 10 месяцев

«Бывает до полной потери сна. Во всяком случае, по ощущениям. Особенность после тяжелой болезни, когда организм находится в условной депрессии, когда все ресурсы снижены, то здесь может идти нарушение восприятия сна. Кажется, что сна нет вообще, что он слишком поверхностный, чтобы воспринимать его как сон. Это ощущение может сохраняться длительное время»,