Эксперты назвали симптомы штамма «Кентавр»

Специалисты рассказали о симптомах подварианта омикрон-штамма COVID-19 «Кентавр». Об этом сообщает infox.ru.
К специфическим симптомам «Кентавра» относятся ломота в мышцах, боль в спине пояснице и неприятные ощущения в глазах. Больные нередко даже не могут открыть глаза из-за боли.
Однако данный штамм не провоцирует тяжелое течение болезни. Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора подчеркивают высокую вирулентность «Кентавра» и напоминают о защитных масках и других средствах.
Врачи советуют вакцинироваться, в случае если нет причин для медотвода: перенесенных инфекционных заболеваний, непереносимости компонентов прививки, тяжелая реакция при получении хотя бы одной ее дозы.