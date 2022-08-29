Эксперты назвали симптомы штамма «Кентавр»

Специалисты рассказали о симптомах подварианта омикрон-штамма COVID-19 «Кентавр». Об этом сообщает infox.ru.

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К специфическим симптомам «Кентавра» относятся ломота в мышцах, боль в спине пояснице и неприятные ощущения в глазах. Больные нередко даже не могут открыть глаза из-за боли.

Однако данный штамм не провоцирует тяжелое течение болезни. Тем не менее, специалисты Роспотребнадзора подчеркивают высокую вирулентность «Кентавра» и напоминают о защитных масках и других средствах.