Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
3 часа назад

Почему у пациентов с COVID-19 развивается смертельная грибковая инфекция

Сибмеда

Более чем у 15% пациентов в критическом состоянии, которые попадают в реанимацию с тяжёлым гриппом или COVID-19, дополнительно развивается аспергиллёз – лёгочная грибковая инфекция. Это удваивает риск смертельного исхода.

Почему у пациентов с COVID развивается смертельная грибковая инфекция
Фото: СибмедаСибмеда

Новое исследование показало, что множественные нарушения иммунного ответа лежат в основе более высокой восприимчивости к грибковым инфекциям. Эти идеи были опубликованы в The Lancet Respiratory Medicine и представляют собой важный первый шаг к увеличению выживаемости пациентов с этими тяжёлыми лёгочными инфекциями, сообщает МedicalХpress.

Видео дня

Каждый год сотни тысяч людей во всем мире попадают в реанимацию с гриппом или COVID-19. Примерно у 15% из них развивается дополнительная инфекция лёгких обыкновенным грибком Aspergillus (аспергиллез). У здоровых людей эта инфекция почти никогда не приводит к заболеванию. Однако для тяжелобольных пациентов с сопутствующим гриппом или инфекцией COVID-19 аспергиллёз может быть смертельным: грибок может начать расти в тканях их дыхательных путей и лёгких и вызвать необратимые повреждения. Смертность этих пациентов достигает 40-50%, что примерно в два раза выше, чем у пациентов отделения интенсивной терапии, у которых грипп или COVID-19 без аспергиллёза.

Чтобы выяснить, почему у некоторых пациентов с тяжёлым гриппом или COVID-19 также развивается аспергиллёз и что с этим делать, исследователи провели обсервационное исследование.

Исследование проводилось с использованием образцов лёгких 169 пациентов с гриппом или COVID-19, с аспергиллёзом или без него. Большинство образцов были собраны за последние два года с помощью бронхоальвеолярного лаважа, классического диагностического метода при подозрении на инфекции лёгких.

Профессор Йоост Воутерс объяснил: «Мы обнаружили, что у пациентов с тяжёлым гриппом или COVID-19, у которых развивается этот тип грибковой инфекции, врождённая иммунная система была поражена в различных областях. Их иммунные клетки, которые у здоровых людей отвечают за уничтожение грибковых спор в лёгких, были скомпрометированы. Кроме того, лейкоциты, которые обычно очищают грибковые гифы, похоже, не функционировали должным образом».

Благодаря полученной в результате исследования информации специалисты могут разработать биомаркеры, которые позволят предсказать, какие пациенты более восприимчивы к грибковой инфекции и поэтому им необходимо более тщательное наблюдение. Авторы также считают, что результаты открывают путь для дальнейших исследований лекарств, которые могут восстанавливать нарушенные процессы иммунной системы и, как следствие, подавлять грибковую инфекцию.

Коронавирус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители