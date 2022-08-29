Почему у пациентов с COVID развивается смертельная грибковая инфекция

Более чем у 15% пациентов в критическом состоянии, которые попадают в реанимацию с тяжёлым гриппом или COVID-19, дополнительно развивается аспергиллёз – лёгочная грибковая инфекция. Это удваивает риск смертельного исхода.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Новое исследование показало, что множественные нарушения иммунного ответа лежат в основе более высокой восприимчивости к грибковым инфекциям. Эти идеи были опубликованы в The Lancet Respiratory Medicine и представляют собой важный первый шаг к увеличению выживаемости пациентов с этими тяжёлыми лёгочными инфекциями, сообщает МedicalХpress.

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Каждый год сотни тысяч людей во всем мире попадают в реанимацию с гриппом или COVID-19. Примерно у 15% из них развивается дополнительная инфекция лёгких обыкновенным грибком Aspergillus (аспергиллез). У здоровых людей эта инфекция почти никогда не приводит к заболеванию. Однако для тяжелобольных пациентов с сопутствующим гриппом или инфекцией COVID-19 аспергиллёз может быть смертельным: грибок может начать расти в тканях их дыхательных путей и лёгких и вызвать необратимые повреждения. Смертность этих пациентов достигает 40-50%, что примерно в два раза выше, чем у пациентов отделения интенсивной терапии, у которых грипп или COVID-19 без аспергиллёза.

Чтобы выяснить, почему у некоторых пациентов с тяжёлым гриппом или COVID-19 также развивается аспергиллёз и что с этим делать, исследователи провели обсервационное исследование.

Исследование проводилось с использованием образцов лёгких 169 пациентов с гриппом или COVID-19, с аспергиллёзом или без него. Большинство образцов были собраны за последние два года с помощью бронхоальвеолярного лаважа, классического диагностического метода при подозрении на инфекции лёгких.

Профессор Йоост Воутерс объяснил: «Мы обнаружили, что у пациентов с тяжёлым гриппом или COVID-19, у которых развивается этот тип грибковой инфекции, врождённая иммунная система была поражена в различных областях. Их иммунные клетки, которые у здоровых людей отвечают за уничтожение грибковых спор в лёгких, были скомпрометированы. Кроме того, лейкоциты, которые обычно очищают грибковые гифы, похоже, не функционировали должным образом».