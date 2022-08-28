В Минздраве дали советы по защите от коронавируса

«Людям с хроническими заболеваниями к защите от развития COVID-19 необходимо относиться максимально серьезно, так как эта инфекция может привести к грозным осложнениям», – напомнила специалист.

Однако даже людям без хронических заболеваний стоит быть предельно осторожными. Шестакова подчеркнула, что одним из лучших способов уберечься от COVID-19 является социальная дистанция. Кроме того, не стоит забывать о правилах личной гигиены. Так, нужно регулярно мыть руки с мылом, использовать медицинские маски в общественных местах и стараться не касаться лица грязными руками. Врач также отметила, что хорошим способом защититься от коронавируса является вакцинация, передает «Комсомольская правда».