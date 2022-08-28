Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
29 минут назад

В Минздраве дали советы по защите от коронавируса

РИА "ФедералПресс"

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатерина Шестакова объяснила, как защититься от коронавируса в период роста заболеваемости. В первую очередь она рекомендует соблюдать все меры профилактики.

В Минздраве дали советы по защите от коронавируса
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Людям с хроническими заболеваниями к защите от развития COVID-19 необходимо относиться максимально серьезно, так как эта инфекция может привести к грозным осложнениям», – напомнила специалист.

Однако даже людям без хронических заболеваний стоит быть предельно осторожными. Шестакова подчеркнула, что одним из лучших способов уберечься от COVID-19 является социальная дистанция. Кроме того, не стоит забывать о правилах личной гигиены. Так, нужно регулярно мыть руки с мылом, использовать медицинские маски в общественных местах и стараться не касаться лица грязными руками. Врач также отметила, что хорошим способом защититься от коронавируса является вакцинация, передает «Комсомольская правда».

Шестакова также советует почаще бывать на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только защититься от COVID-19, но и улучшит общее состояние организма.

Коронавирус,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители