В Минздраве дали советы по защите от коронавируса

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатерина Шестакова объяснила, как защититься от коронавируса в период роста заболеваемости. В первую очередь она рекомендует соблюдать все меры профилактики.
«Людям с хроническими заболеваниями к защите от развития COVID-19 необходимо относиться максимально серьезно, так как эта инфекция может привести к грозным осложнениям», – напомнила специалист.
Однако даже людям без хронических заболеваний стоит быть предельно осторожными. Шестакова подчеркнула, что одним из лучших способов уберечься от COVID-19 является социальная дистанция. Кроме того, не стоит забывать о правилах личной гигиены. Так, нужно регулярно мыть руки с мылом, использовать медицинские маски в общественных местах и стараться не касаться лица грязными руками. Врач также отметила, что хорошим способом защититься от коронавируса является вакцинация, передает «Комсомольская правда».
Шестакова также советует почаще бывать на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только защититься от COVID-19, но и улучшит общее состояние организма.