Эксперт заявил, что летальность от коронавируса упала в 15 раз

Летальность от коронавирусной инфекции в мире, по сравнению с началом пандемии, снизилась в 15 раз, рассказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Летальность сейчас невысокая – она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%», – заявил он.
По его словам, в самом начале пандемии в мире летальность составляла около 5%. То есть примерно в 15 раз упала летальность.
Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 млн. Отмечается, что более половины всех случаев приходится на США, Индию, Германию, Италию, Францию, Бразилию, Британию и Республику Корея.