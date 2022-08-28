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3 часа назад

Эксперт заявил, что в мире летальность от коронавируса упала в 15 раз

Мир24

Летальность от коронавирусной инфекции в мире, по сравнению с началом пандемии, снизилась в 15 раз, рассказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт заявил, что летальность от коронавируса упала в 15 раз
Фото: Мир24Мир24

«Летальность сейчас невысокая – она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%», – заявил он.

По его словам, в самом начале пандемии в мире летальность составляла около 5%. То есть примерно в 15 раз упала летальность.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 млн. Отмечается, что более половины всех случаев приходится на США, Индию, Германию, Италию, Францию, Бразилию, Британию и Республику Корея.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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