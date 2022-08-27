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1 час назад

Только эти два симптома указывают, что вы подхватили омикрон «кентавр», который бушует в России

Primpress

Российские врачи рассказали о характерных симптомах нового штамма коронавируса, который только набирает обороты и может стать причиной новой вспышки заболеваемости осенью. Подвид вируса получил неофициальное название «кентавр», а от других вариантов его отличает определенный набор признаков, сообщает PRIMPRESS.

Какие симптомы укажут, что вы подхватили омикрон «кентавр»
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

Как отмечают в Роспотребнадзоре, сейчас в 94 процентах случаев россияне заражаются новыми вариантами омикрон-штамма коронавируса ВА.4 и ВА.5. Именно эти варианты стали причиной вспышки заболеваемости в августе.

Статистика по коронавирусу начала расти в конце июля, а в Приморье, например, сейчас число новых случаев выросло уже более чем в шесть раз за этот период.

При этом есть еще вариант омикрона «кентавр» (ВА.2.75). Его в структуре заболеваемости выявляют меньше, но потенциал у него огромен. Специалисты считают, что именно он может стать катализатором нового всплеска осенью.

По словам медиков, «кентавр» можно спутать с ротавирусом, поскольку обоим свойственны симптомы так называемого кишечного гриппа: рвота и диарея. Однако коронавирус при этом начинается всегда с простудных симптомов, то есть либо с боли в горле, либо насморка. А уже потом присоединяется расстройство кишечника.

То есть на новый вариант коронавируса указывают только два симптома: боль в горле и диарея.

Примечательно, что на такие симптомы в последние дни жалуется очень много жителей Приморья, возвращающихся с отдыха на море. Люди как раз думают, что подцепили там ротавирус. Но когда сдают тест на ковид, выясняется, что это как раз он.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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