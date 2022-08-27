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1 час назад

Как сохранить здоровье сосудов в новую волну COVID-19

РИА "ФедералПресс"

Новая коронавирусная инфекция может вызвать множество побочных заболеваний. Одно из основных – это тромбоз, а также другие проблемы, которые связаны с заболеваниями сосудов. О том, что нужно делать, чтобы сохранить сосуды здоровыми, рассказал завотделением сердечно-сосудистой хирургии Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета Андрей Панков.

Как сохранить здоровье сосудов в новую волну COVID-19
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Тромбоз, который возникает из-за COVID, и обычный клинический ничем друг от друга не отличаются. Единственная небольшая разница между ними заключается в том, что в основном тромбозом болеют люди из группы риска, например лежачие или малоподвижные люди. При коронавирусе заболеть могут и абсолютно здоровые граждане.

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«У пациентов с ковидом тромбы формировались в любых сосудистых руслах, и мы сталкивались со случаями, ранее считавшимися казуистикой, – например, с тромбозом артерий кишечника, что мгновенно приводило к его непроходимости, тяжелому некрозу и смерти пациента», – рассказал Андрей Панков.

Некоторые пациенты, которые наблюдаются у врача с болезнями сосудов, например атеросклерозом, любят лечить себя народными методами. Врач Панков напоминает, что ходить в баню, принимать контрастный душ или активно заниматься спортом запрещено, если лечащий врач не одобрил это.

«Перед тем как «заняться своим здоровьем», необходимо поинтересоваться его состоянием, и сделать это лучше с помощью доктора, поскольку одного самоощущения для этого мало. Баня – рекордсмен по числу вызовов скорой помощи к пациентам с сердечным приступом. Высокая влажность и температура провоцируют сгущение крови», – говорит медик.

Также, по мнению врача, не стоит баловаться и с контрастным душем, который вызывает резкое сужение сосудов, а любые физические нагрузки нужно обсуждать с доктором, чтобы не довести себя до инфаркта.

Чтобы сохранять сосуды здоровыми, нужно также отказаться от курения, потому что никотин вызывает постоянный спазм сосудов и изнашивает их, не забывать делать простые физические упражнения и стараться избегать жирной пищи, пишет «АиФ».

«Мы нередко находим выраженный атеросклероз даже у тех, кто считал себя абсолютно здоровым. После 30–35 лет необходимо минимум раз в год посещать врача, сдавать анализы и проходить обследования. Тогда ваш лечащий врач сможет абсолютно точно сказать, что вам можно, а что нельзя», – отмечает Андрей Панков.

Коронавирус,Андрей Панков,
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