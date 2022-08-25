Эксперт перечислил способы защиты от тяжелой формы COVID-19

"В общественных местах, где большая скученность людей или риски встретить большое количество больных, это места без вентиляции, медцентры и поликлиники, людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями нужно носить маски. Масочный режим не спасет от вирусной инфекции, но поможет снизить вирусную нагрузку", – рассказал он радиостанции "Комсомольская правда".