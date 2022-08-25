Всего один симптом, по которому можно определить у себя новый ковид

Российские врачи рассказали об одном характерном симптоме новых штаммов коронавируса, по которому можно определить болезнь даже без проведения теста. По словам медиков, новые варианты ковида отличаются определенным набором признаков, которых раньше при этой болезни практически не было, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что заболеваемость коронавирусом в России начала расти с конца июля. С тех пор число новых случаев увеличивается с каждым днем. А в Приморском крае заболевших в ежесуточном порядке за это время стало в шесть раз больше.

По словам медиков, в новую волну инфекции изменился набор симптомов. Так что уже этой осенью россияне должны столкнуться с не совсем типичными для ковида проявлениям. Например, один из характерных симптомов новых штаммов выделяет терапевт Алексей Жито. Он предупреждает, что насторожить должна ломота в мышцах, которая проявляется по-разному.

Как отмечает врач, чаще всего у людей, которые заразились ковидом в новую волну, фиксируется сильная боль в глазах. В таком случае при свете заболевшие вообще не могут открыть глаза, настолько сильна боль. Они даже не могут ими пошевелить.

Также характерна и головная боль, а вот потери обоняния и вкуса, как это было в самом начале пандемии, уже почти ни у кого нет. А в первый день болезни у граждан даже не наблюдаются типичные респираторные симптомы: насморк и кашель.