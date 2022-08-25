Ревакцинация от коронавируса: когда ее делать и какую вакцину выбрать

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в декабре 2020 года. В январе 2021-го была объявлена массовая вакцинация по всей стране. Чаще всего для вакцинации используется препарат «Спутник V». До сих пор прививка считается самым надежным способом защиты от коронавируса. В последнее время риск заражения COVID-19 растет из-за того, что вирус мутирует и вырабатывает новые штаммы. В связи с этим особенно важно вовремя пройти ревакцинацию, чтобы не заболеть. О том, в какие сроки надо делать прививку повторно, какой препарат выбрать и почему важно не откладывать, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое ревакцинация и зачем она нужна

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Ревакцинация — это повторная прививка. Ее также называют бустерной, или усиливающей. Однако важно понимать, что прививка вторым компонентом вакцины «Спутник V» — это не ревакцинация. Хотя по сути бустерная вакцина «Спутник Лайт» является не чем иным, как вторым компонентом «Спутника V».

Повторное введение вакцины нужно для того, чтобы повысить уровень иммунной защиты, потому что со временем он снижается. Ревакцинацию проводят и от других болезней — например, от дифтерии, столбняка, гриппа или гепатита B. Такие прививки можно делать не только по своему индивидуальному графику, но и по Национальному календарю прививок.

Ревакцинация от коронавируса проводится не только в России, но и за рубежом. В некоторых странах она рекомендована не всем, а только определенным группам лиц — например, людям старше 65 лет или тем, у кого есть хронические заболевания. Часть государств расширили рекомендации после мутаций COVID-19. В России ревакцинацию может пройти все население старше 18 лет, кроме тех, у кого есть медотвод.

Медотвод получают граждане, у которых есть противопоказания к вакцинации, их перечень утвержден. Противопоказания делятся на временные и бессрочные.

Временные противопоказания:

— острые инфекционные и вирусные заболевания;

— острые инфекционные заболевания в тяжелой или средней степени тяжести;

— обострение хронических заболеваний (на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии);

— острые респираторные вирусные заболевания в легкой степени тяжести и острые заболевания желудочно-кишечного тракта (до нормализации температуры тела).

Бессрочные противопоказания:

— гиперчувствительность к компонентам препарата;

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

— случаи, при которых при предыдущем введении вакцины или ее компонента произошли тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, повышение температуры выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции.

Есть случаи, когда противопоказана не вакцинация, а применение конкретного препарата. Так, «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» нельзя применять при злокачественных новообразованиях. «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорону», «ЭпиВакКорону-Н» и «Спутник-М» нельзя использовать в период беременности и грудного вскармливания.

С полным перечнем противопоказаний для каждой вакцины можно ознакомиться на портале «Стопкоронавирус.рф».

Когда надо проходить ревакцинацию

Проходить повторную вакцинацию можно уже через полгода после первичной прививки или перенесенного коронавируса. Сделать это можно любой зарегистрированной в России вакциной, следует из рекомендаций Минздрава.

Как объяснил ТАСС иммунолог Николай Крючков, за этот срок антитела исчезают примерно у четверти привитого населения, еще у десяти процентов их остается очень мало. Специалист объяснил, что повторная прививка обеспечит их защитой, и особенно это необходимо людям со слабым здоровьем и пожилым.

Крайне важно делать повторную прививку, если титр антител ниже 100 BAU. Однако даже при высоком уровне антител ревакцинация не навредит, объяснил ТАСС директор Центра глобальной вирусологической сети, советник ВОЗ Константин Чумаков.

По данным Минздрава России, утвержденного уровня антител, который стал бы показанием или противопоказанием к вакцинации, пока не существует. В министерстве добавили, что Всемирная организация здравоохранения придерживается аналогичной позиции.

Какой препарат выбрать для ревакцинации?

Для повторной вакцинации не обязательно использовать ту же вакцину, что и в первый раз, — прививку можно сделать любым другим препаратом, зарегистрированным в России.

Минздрав рекомендует для ревакцинации следующие вакцины:

— векторная «ГамКовидВак» («Спутник V»);

— векторная «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина;

— пептидная Aurora-CoV (прежнее название «ЭпиВакКорона»);

— инактивированная «КовиВак»;

— субъединичная «Конвасэл»;

— «ГамКовидВак» в форме назальных капель, но если для первой прививки был выбран «ГамКовидВак» или «Спутник Лайт».

Если после первой вакцинации организм продемонстрировал неприятные побочные реакции — например, поднималась температура или ощущалась ломота в теле, — стоит подобрать подходящий препарат для ревакцинации вместе с терапевтом или инфекционистом. Врач сможет оценить, насколько тяжелы для вашего организма такие побочные эффекты, и выяснит, связаны ли они с определенной вакциной, а также поможет пройти ревакцинацию с наименьшим дискомфортом.

При этом, как считает врач-инфекционист Иван Коновалов, тем, кто в первый раз делал прививку двухкомпонентной вакциной, а ревакцинировался «Спутником Лайт» из одного компонента, следующую прививку лучше делать двухкомпонентным препаратом, так как он более эффективен и лучше защитит людей со сниженным общим иммунитетом.

Как объяснила «РБК Стиль» терапевт Наталья Поленова, пока нет однозначного ответа на вопрос, какой именно вакциной надо делать повторную прививку.

Однако важно помнить, что после прививок от других заболеваний необходимо выдержать интервал, прежде чем делать вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

28 дней составляет интервал между последней прививкой от других заболеваний и вакцинацией или ревакцинацией от COVID-19

Кому нужна ревакцинация в первую очередь

В первую очередь повторная прививка необходима тем, кто относится к группе риска: медицинским работникам, людям старше 65 лет, особенно проживающим в медицинских интернатах, лицам моложе 65 лет, но страдающим сопутствующими заболеваниями (онкология, болезни почек, диабет I и II типа, ХОБЛ, коронарная болезнь сердца, сердечная недостаточность, ожирение, туберкулез, перенесенный инсульт).

Даже если у вас нет медицинского отвода, но в состоянии здоровья после первичной вакцинации произошли изменения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Как записаться на ревакцинацию и что для нее нужно

В Москве это можно сделать через:

— сайт mos.ru;

— сайт или приложение «Госуслуги Москвы»;

— приложение «Моя Москва»;

— сайт или приложение системы ЕМИАС (emias.info).

Остальные граждане России могут обратиться:

— на сайт Госуслуги;

— в регистратуру и на информационные стенды поликлиники;

— в любой пункт вакцинации по предварительному звонку.

В Госдуме также допускают, что пункты вакцинации от коронавируса вернутся в торговые центры. На данный момент некоторые города России начали возобновлять такую практику. Однако можете проверить районные ТЦ уже сейчас — может, где-то эти пункты еще действуют.

С собой в пункт вакцинации надо взять сертификат или справку о том, что вы делали первичную прививку, паспорт и полис ОМС.

Как должна проходить ревакцинация

Процедура ревакцинации длится около 45 минут. Перед прививкой пациент проходит первичный осмотр у врача (на это уходит в среднем 5 минут). Около 10 минут занимает сама прививка с подготовкой препарата, который размораживают перед процедурой, — вакцины хранятся в замороженном виде. Затем около 30 минут пациенту не стоит покидать медучреждение для наблюдения после прививки.

Срок выдачи сертификата зависит от того, какой вакциной делали прививку. При вакцинации «Спутником Лайт» сертификат выдают сразу, в отличие от первичной вакцинации двухкомпонентным препаратом.

Сертификат оформляется на двух языках: русском и английском. На нем обязательно должны быть дата вакцинации, название препарата и подпись врача.