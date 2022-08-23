Врачи рассказали о самом страшном синдроме нового ковида

Российские врачи рассказали о самом страшном синдроме коронавируса, который проявляется в новую волну заболеваемости в нашей стране. По словам специалистов, в предыдущие волны такого развития событий еще ни разу не было, и это пугает даже самых бывалых медиков, сообщает PRIMPRESS.

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Как отмечают медики, самое пугающее, что можно выделить в эту вспышку заболеваемости коронавирусом, это то, что она началась в совершенно нетипичное время. Дело в том, что ранее рост заболеваемости провоцировал либо приход холодов, когда вспышка была зимой, либо же начало учебного года в стране, когда волна была в сентябре.

Сейчас же число новых случаев начало резко расти с конца июля. И такой тренд внушает страх даже бывалым врачам. Об этом заявил кандидат биологических наук и аналитик в области медицины Алексей Куприянов.

По его словам, в связи с этим страшно представить, как будет развиваться ситуация с началом сентября, когда дети активно пойдут в школы, а ведь именно школы являются типичным рассадником инфекций, где сейчас никто не носит защитные маски. Тем более что Роспотребнадзор уже сказал, что никаких дополнительных мер для школ вводить пока не будут.

Как отмечает Куприянов, вполне возможно, что в сентябре волна заболеваемости, которая началась из-за прихода новых штаммов ковида, ударит еще сильнее. Причем уже сейчас растет процент госпитализаций заболевших, а вслед за этим начнет расти и смертность.