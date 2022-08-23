Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
3 часа назад

Вирусолог призвал переболевших СOVID-19 воздержаться от вакцинации новым "Спутником V"

Москва24иещё 1

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян, недавно переболевших COVID-19, воздержаться от вакцинации новым "Спутником V". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Вирусолог призвал воздержаться от вакцинации новым "Спутником V"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Если человек недавно вакцинировался или болел, ему вакцинация точно не показана. Тогда будет обсуждаться вопрос ревакцинации через соответствующее время – не ранее, чем через шесть месяцев",

– объяснил он.

Викулов отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины.

"Последняя версия уменьшает не только заболеваемость, но и количество смертельных исходов",

– добавил он.

Эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон BA.5", но отсутствует в варианте "ВА.1". Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.

Коронавирус,Российский фонд прямых инвестиций,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители