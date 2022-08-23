Вирусолог призвал воздержаться от вакцинации новым "Спутником V"

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал россиян, недавно переболевших COVID-19, воздержаться от вакцинации новым "Спутником V". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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"Если человек недавно вакцинировался или болел, ему вакцинация точно не показана. Тогда будет обсуждаться вопрос ревакцинации через соответствующее время – не ранее, чем через шесть месяцев",

– объяснил он.

Викулов отметил, что адаптированная версия препарата будет противодействовать всем последним штаммам коронавируса, ведь в его составе учитываются даже те мутации, которые ранее снижали эффективность вакцины.

"Последняя версия уменьшает не только заболеваемость, но и количество смертельных исходов",

– добавил он.

Эксперт предупредил, что для серийного выпуска нового варианта "Спутника V" потребуется время.

Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.