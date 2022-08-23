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1 час назад

Роспотребнадзор: заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов

Национальная Служба Новостейиещё 1

Рыбы, креветки и морские гребешки не болеют коронавирусом, но от них можно подхватить его, если морепродукты разделывал и упаковывал больной коронавирусом человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александра Семенова.

Заразиться коронавирусом можно от рыбы и морепродуктов
Фото: Nsn.fmNsn.fm

Так он прокомментировал сообщения о том, что в Китае начали брать ПЦР-тесты даже у обитателей моря.

«…Если рыбу или креветок, моллюсков разделывал, готовил и паковал человек, больной коронавирусом, то, конечно, загрязнение вирусом будет», — сообщил ученый. Тем временем, рыбы заразиться COVID-19 не могут и его не переносят.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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