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2 часа назад

Повторное заражение COVID-19 опаснее первого

Мир новостей

По словам эксперта, о том, что при прочих равных обстоятельствах каждое очередное заболевание коронавирусом у одного и того же человека протекает сложнее, говорят результаты последних крупных исследований. Вероятно, причина кроется в том, что COVID-19 не проходит для человеческого организма бесследно, а компенсаторные возможности организма не безграничны.

Повторное заражение COVID-19 опаснее первого
Фото: Мир новостейМир новостей

Крючков отметил, что защититься от заражения можно, сделав прививку и соблюдая другие профилактические меры. Как добавил специалист, преобладающие в нашей стране варианты омикрона реже приводят к тяжелому течению заболевания и летальному исходу, чем более ранние варианты коронавируса.

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