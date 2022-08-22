Повторное заражение COVID-19 опаснее первого

По словам эксперта, о том, что при прочих равных обстоятельствах каждое очередное заболевание коронавирусом у одного и того же человека протекает сложнее, говорят результаты последних крупных исследований. Вероятно, причина кроется в том, что COVID-19 не проходит для человеческого организма бесследно, а компенсаторные возможности организма не безграничны.
Крючков отметил, что защититься от заражения можно, сделав прививку и соблюдая другие профилактические меры. Как добавил специалист, преобладающие в нашей стране варианты омикрона реже приводят к тяжелому течению заболевания и летальному исходу, чем более ранние варианты коронавируса.