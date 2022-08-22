Как справиться с затяжным кашлем после ковида

Коронавирусную инфекцию отличает множество симптомов – как в момент болезни, так и спустя время. Одно из проявлений, которое может оставаться с переболевшим человеком надолго – затяжной кашель. Как быстрее с ним справиться – рассказала специалист.

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Около 5% пациентов сталкиваются с затяжным кашлем, который не проходит более 4 недель – говорит Ольга Викторовна Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL. Это последствие воспалительного процесса, затронувшего дыхательные пути во время болезни. Такой кашель называют «непродуктивным» - из-за того, что он не сопровождается отхождением мокроты. Затяжной кашель считается признаком «долгого ковида», при котором может сохраняться и общее недомогание.

Человек, у которого после болезни остаётся затяжной кашель, как правило, незаразен. Сегодня люди, перенесшие ковид в лёгкой и умеренной форме, считаются здоровыми на 7-10 день.

Единого решения по лечению затяжного постковидного кашля нет – кому-то может быть рекомендована терапия, кто-то может обойтись и без неё. Одним из эффективных и безопасных способов облегчения состояния является обильное питьё – вода, чай, морсы. А вот сдерживать кашель не рекомендуется.