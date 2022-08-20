Выявлен симптом, точно указывающий на заражение COVID-19

В РФ готовятся к приходу новой волны COVID-19, в других странах ситуация также напряжённая. Однако из-за появления всё более новых штаммов инфекционистам и вирусологам приходится искать новые отличительные черты для быстрого распознавания заражения инфекцией.
Ранее главными симптомами ковида были потеря вкуса и обоняния.
По словам специалистов, теперь главными симптомами являются ломота в суставах и мышцах тела, резкое и серьёзное повышение температуры — до 38 градусов и даже выше. На заражение указывают и боль в глазах и голове:
«Иногда пациенты обращаются к врачу с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает»,
— пояснил врач-терапевт Алексей Жито.