Выявлен симптом, точно указывающий на заражение COVID-19

«Иногда пациенты обращаются к врачу с этими симптомами. Они жалуются, что при свете практически не могут открыть глаза. Им тяжело и больно шевелить ими. При этом как такового кашля, потери обоняния, насморка, заложенности носа в первый день не бывает»,