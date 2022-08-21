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1 час назад

Россиян предупредили о риске появления более тяжелой мутации коронавируса

Lenta.ruиещё 3

Возникновение гибрида штаммов коронавируса дельта и омикрон — дельтакрон — показывает большой потенциал изменчивости COVID-19. Это означает, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса. Об этом в интервью ТАСС предупредил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Врач предупредил о риске появления тяжелой мутации коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Дельтакрон демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса», — заявил он.

Гинцбург отметил, что сам по себе дельтакрон не представляет опасности и может вовсе не обладать эпидемиологическим потенциалом. Однако врач призвал россиян ревакцинироваться от коронавируса перед началом нового эпидемического сезона.

Ранее Александр Гинцбург предупредил о возможном росте заболевших коронавирусом до уровня зимы. В то же время он выразил надежду, что число летальных исходов за сутки не достигнет этого уровня.

Коронавирус,Александр Гинцбург,
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