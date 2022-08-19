Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+27° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Врач посоветовала методы избавления от постковидного кашля

Мослента

Методы избавления от постковидного кашля назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медлабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, примерно пять процентов переболевших COVID-19 сталкиваются с непродуктивным кашлем, который не проходит более месяца.

Врач посоветовала методы избавления от постковидного кашля
Фото: МослентаМослента

«Единой схемы борьбы с затяжным кашлем нет, а кому-то может не потребоваться терапия совсем. Одним из эффективных и безопасных способов облегчить свое состояние будет обильное питье — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея»,

— дала совет Малиновская.

Обратиться к врачу следует, когда к затяжному кашлю присоединяется температура и боль в груди. Кроме того, нужно пройти обследование, если остаточный кашель серьезно ухудшает качество жизни. В остальных случаях бороться с постковидным недомоганием можно в домашних условиях.

Коронавирус,Ольга Малиновская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители