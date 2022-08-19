Врач посоветовала методы избавления от постковидного кашля

Методы избавления от постковидного кашля назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медлабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, примерно пять процентов переболевших COVID-19 сталкиваются с непродуктивным кашлем, который не проходит более месяца.
«Единой схемы борьбы с затяжным кашлем нет, а кому-то может не потребоваться терапия совсем. Одним из эффективных и безопасных способов облегчить свое состояние будет обильное питье — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея»,
— дала совет Малиновская.
Обратиться к врачу следует, когда к затяжному кашлю присоединяется температура и боль в груди. Кроме того, нужно пройти обследование, если остаточный кашель серьезно ухудшает качество жизни. В остальных случаях бороться с постковидным недомоганием можно в домашних условиях.