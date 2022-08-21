Препарат против диабета оказался эффективным против COVID-19

Ученые Университета Миннесоты выявили, что метформин, препарат от диабета, уменьшает вероятность необходимости в получении неотложной помощи, госпитализации или смерти из-за COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 1323 пациента в возрасте от 30 до 85 лет, все из которых имели избыточный вес или ожирение. Большинство людей были вакцинированы. Специалисты проверяли эффективность трех перепрофилированных препаратов — метморфина, ивермектина (противопаразитарный препарат) и флувоксамина (антидепрессант) — в предотвращении тяжелых симптомов COVID-19. Добровольцы были случайным образом разделены на шесть групп, каждая из которых получала один из трех препаратов либо плацебо.

Хотя ни один из трех препаратов не оказал значимого влияния на риск гипоксемии (низкое насыщение крови кислородом), посещения отделения неотложной помощи, госпитализации или смерти, метформин показал некоторый эффект в предотвращении всех этих исходов за исключением гипоксемии. Оказалось, что риск нежелательных исходов коронавирусной инфекции уменьшается более чем на 40 процентов и более чем на 50 процентов, если лекарство назначается на ранней стадии появления симптомов. Однако специалисты отмечают, что этот результат не может быть окончательным, и его нужно подтвердить в новых исследованиях.