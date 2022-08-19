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2 часа назад

Иммунолог назвал способ подготовиться к вспышке коронавируса

Москва24

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. По словам эксперта, следует пройти ревакцинацию, передает "Лента.ру".

Иммунолог назвал способ подготовиться к вспышке коронавируса
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

"На сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть трех, новых российских вакцин", – заявил Крючков.

По словам иммунолога, ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Коронавирус,Николай Крючков,
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