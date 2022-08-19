Иммунолог назвал способ подготовиться к вспышке коронавируса

Иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. По словам эксперта, следует пройти ревакцинацию, передает "Лента.ру".
Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.
"На сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть трех, новых российских вакцин", – заявил Крючков.
По словам иммунолога, ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.