Иммунолог назвал фирменный симптом штамма «омикрон»

Коронавирус штамма «омикрон» обладает отличительным признаком, благодаря которому заметно отличается от других видов ОРВИ-вирусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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По его словам, симптоматика респираторных вирусных инфекций всегда очень схожа между собой, потому что происходит поражение слизистой дыхательных путей.

— Однако у коронавируса штамма «омикрон» имеется фирменный симптом — слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями, — отметил Болибок.

Кроме того, эксперт перечислил симптомы, которые сопровождают коронавирусную инфекцию в настоящее время. Основными являются головная боль, заложенность носа и боль в глазных яблоках.

До этого иммунолог Николай Крючков обозначил главную особенность повторного COVID-19. По мнению специалиста, каждое последующее заболевание COVID-19 у одного и того же человека протекает более тяжело.