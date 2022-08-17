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55 минут назад

Иммунолог Болибок назвал фирменный симптом штамма коронавируса «омикрон»

Вечерняя Москва

Коронавирус штамма «омикрон» обладает отличительным признаком, благодаря которому заметно отличается от других видов ОРВИ-вирусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Иммунолог назвал фирменный симптом штамма «омикрон»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, симптоматика респираторных вирусных инфекций всегда очень схожа между собой, потому что происходит поражение слизистой дыхательных путей.

— Однако у коронавируса штамма «омикрон» имеется фирменный симптом — слабость в теле. Он не встречается у других видов ОРВИ-вирусов, поэтому его сложно спутать с другими болезнями, — отметил Болибок.

Кроме того, эксперт перечислил симптомы, которые сопровождают коронавирусную инфекцию в настоящее время. Основными являются головная боль, заложенность носа и боль в глазных яблоках.

До этого иммунолог Николай Крючков обозначил главную особенность повторного COVID-19. По мнению специалиста, каждое последующее заболевание COVID-19 у одного и того же человека протекает более тяжело.

В свою очередь академик РАН Сергей Бойцов заявил, что коронавирусная инфекция способна провоцировать инфаркты, инсульты или сердечно-сосудистые заболевания, лучшей профилактикой подобных осложнений является вакцинация.

Коронавирус,Владимир Болибок,Николай Крючков,Сергей Бойцов,РАН,
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