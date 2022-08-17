Почему новый подтип «омикрона» называется «кентавр»

«Пандемия, к сожалению, продолжается. Это не связано с воздухом, это связано с появлением новых штаммов, а точнее разновидности штамма «омикрон», то есть новых субтипов «омикрона» BA.4, BA.5, BA.2.75, последний из которых именуют «кентавр». Высокая заразность, быстрое распространение возбудителя, активный туристический сезон, ослабление популяционного иммунитета, низкий процент ревакцинации, а также отмена всех противоэпидемических мероприятий являются основанием для того, чтобы инфекция продолжала распространяться, и люди могли повторно заболевать. Хотя большинство болеет в лёгкой форме».