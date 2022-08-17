Почему новый подтип «омикрона» называется «кентавр»

Такое имя он получил из-за максимального количества мутаций.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«Кентавр» — это не отдельный штамм, это разновидность «омикрона». Так его назвали голландцы, потому что это некий гибрид предыдущих штаммов, у которого максимальное количество мутаций. Это ненаучный термин».
Викулов также отметил, что интенсивность развития пандемии в России вызвана совокупностью причин.
«Пандемия, к сожалению, продолжается. Это не связано с воздухом, это связано с появлением новых штаммов, а точнее разновидности штамма «омикрон», то есть новых субтипов «омикрона» BA.4, BA.5, BA.2.75, последний из которых именуют «кентавр». Высокая заразность, быстрое распространение возбудителя, активный туристический сезон, ослабление популяционного иммунитета, низкий процент ревакцинации, а также отмена всех противоэпидемических мероприятий являются основанием для того, чтобы инфекция продолжала распространяться, и люди могли повторно заболевать. Хотя большинство болеет в лёгкой форме».
В России продолжается рост заражаемости коронавирусом. Впервые с 20 марта в стране выявили более 30 тысяч случаев — за сутки их зафиксировали 33 106. Выздоровело — 22 680. В столице подтвердили 10 241 случай коронавируса — это почти вдвое больше, чем накануне.