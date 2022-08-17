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1 час назад

Малышева рассказала, как сейчас лечат COVID

РИА "ФедералПресс"

В России с каждым днем растет число заболевших коронавирусом. Телеведущая и врач Елена Малышева напомнила, как лечиться при заболевании COVID.

Малышева рассказала, как сейчас лечат COVID
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сейчас болезнь протекает бессимптомно или как ОРЗ. Поражение легких практически не встречается. Группы риска – это по-прежнему пожилые люди и люди с хроническими болезнями и иммунодефицитами. Ревакцинация одной дозой «Спутника» нужна группам риска», – написала Малышева в телеграм-канале.

По ее словам, для лечения следует употреблять больше жидкости и при необходимости принимать жаропонижающие препараты.

Коронавирус,Елена Малышева,
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