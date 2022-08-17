Малышева рассказала, как сейчас лечат COVID

«Сейчас болезнь протекает бессимптомно или как ОРЗ. Поражение легких практически не встречается. Группы риска – это по-прежнему пожилые люди и люди с хроническими болезнями и иммунодефицитами. Ревакцинация одной дозой «Спутника» нужна группам риска», – написала Малышева в телеграм-канале.