Врачи рассказали, кому необходимо пройти вакцинацию от COVID-19

В Минздраве РФ предупредили, что в стране фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. На фоне этого россиянам посоветовали вернуться к практике ношения масок в общественных местах. Кроме того, чтобы и дальше не усугублять эпидемиологическую ситуацию, ревакцинироваться от коронавируса. Рассказываем, где и как сегодня можно пройти эту процедуру в Москве.

Фото: m24.ru m24.ru

Кому нужно вакцинироваться?

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Пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 могут как совершеннолетние россияне, так и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. В столице взрослым горожанам рекомендуют прививаться вакциной "Спутник V". Для ревакцинации, помимо "Спутника V", москвичи также могут выбрать "Спутник Лайт". Подросткам доступна вакцина "Спутник М" – это аналог взрослого "Спутника V", но со сниженной дозировкой в пять раз.

При вакцинации в первую очередь необходимо ориентироваться на индивидуальный график, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Если прошло 5–6 месяцев с момента предшествующего заболевания COVID-19 или вакцинации, то стоит ревакцинироваться,

– посоветовал он.

В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Москвой 24 отметила, что в период роста заболеваемости и перед сезоном простуд вакцинироваться обязательно нужно пожилым людям, гражданам, которые имеют хронические заболевания, а также тем, кто ни разу не делал прививку против COVID-19.

Отдельно я бы рекомендовала делать прививку подросткам. Причем можно совместить ее вместе с вакцинацией от гриппа.

– Елена Мескина, врач-инфекционист.

Иммунитет подростков очень сложный, и, чтобы правильно отвечать на какую-либо инфекцию, лучше перестраховаться. Если какое-то маленькое звено иммунитета как-то нарушено, это может привести к тяжелым последствиям. Тем более что скоро начнется сезон, когда подростки будут проводить время в больших группах – в школах, колледжах,

– объяснила Мескина.

Какие существуют противопоказания?

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Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для вакцинации существуют постоянные и временные противопоказания. Для "Спутника V", "Спутника Лайт" и "Спутника М" к последним относятся наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострение хронических недугов. В этом случае прививаться можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта процедуру откладывают до того, как температура придет в норму.

Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина в интервью с Москвой 24 отметила, что постоянные противопоказания к вакцинации распространяются на очень маленькое количество людей, тогда как большинству прививку можно и нужно делать.

По данным Минздрава РФ, пройти процедуру рекомендуется даже онкобольным и ВИЧ-инфицированным пациентам. При этом медотвод полагается тем людям, у которых в истории болезни есть тяжелые аллергические реакции.

Если в прошлом были аллергические реакции на вакцины и сыворотки, то проводить процедуру следует с осторожностью, после консультации с врачом.

– Надежда Логина, иммунолог-аллерголог.

Что касается жаркой погоды, то это обстоятельство вообще не является противопоказанием для вакцинации, подчеркнула иммунолог.

Как записаться на прививку?

Взрослые москвичи могут записаться на прививку на сайтах mos.ru, emias.info и на портале госуслуг. Также через мобильные приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО" или непосредственно в информационных киосках городских поликлиник. Кроме того, запись доступна по телефонам пунктов вакцинаций.

Для подростков действует примерно такой же порядок. Ребенка можно записать на процедуру через порталы mos.ru и emias.info, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или по телефону пункта вакцинации.

Совершеннолетним горожанам на прививку с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если есть. Для подростков понадобится тот же набор документов. Если у ребенка еще нет паспорта, то вместо него нужно принести свидетельство о рождении.

Пункты вакцинации для взрослых

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Взрослые могут привиться в торговом центре "ГУМ" по адресу Красная площадь, дом 3, с 10:00 до 21:00 или в Троицкой городской больнице по адресу улица Юбилейная, дом 5, с 08:00 до 20:00. На этих площадках работают выездные прививочные бригады, предварительная запись не требуется. Пришедших на процедуру граждан принимают в порядке очереди.

По предварительной записи привиться можно в следующих медицинских учреждениях:

ЗАО – городская поликлиника № 209, филиал № 1, Кременчугская улица, дом 7, корпус 1;

ЗеЛАО – городская клиническая больница имени М. П. Кончаловского, поликлиническое отделение № 1, город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 6;

СВАО – городская поликлиника № 218, проезд Шокальского, дом 8, строение 1;

ЮВАО – городская поликлиника № 109, филиал № 2, улица Грайвороновская, дом 18, корпус 1;

ЮЗАО – диагностический клинический центр № 1, улица Миклухо-Маклая, дом 29, корпус 2, корпус Б;

СЗАО – городская поликлиника № 115, филиал № 3, улица Долгова, дом 1, корпус 4;

СЗАО – городская поликлиника № 219, филиал № 3, Планерная улица, дом 8;

ЮАО – городская поликлиника № 166, филиал № 2, Кавказский бульвар, дом 45, строение 1;

ЮАО – городская поликлиника № 67, филиал № 3, Затонная улица, дом 11, корпус 2;

ВАО – консультативно-диагностический центр № 2, филиал № 3, Открытое шоссе, дом 24, корпус 9;

ВАО – городская поликлиника № 191, филиал № 4, Амурская улица, дом 36;

ЦАО – городская поликлиника № 5, Даев переулок, дом 3, строение 1;

САО – городская поликлиника № 62, филиал № 4, Ленинградский проспект, дом 18А;

САО – консультативно-диагностический центр № 6, Керамический проезд, дом 49Б.

Пункты вакцинации для подростков

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Подросткам вакцинация доступна в одной из городских поликлиник:

ЦАО – детская городская поликлиника № 32,улица Фадеева, дом 8;

ЮЗАО – детская городская поликлиника № 10, филиал №4, улица Профсоюзная, дом 52;

ЗАО – детская городская поликлиника № 132, улица Скульптора Мухиной, дом 14, корпус 1;

СЗАО – детская городская поликлиника № 94, Вишневая улица, дом 20, корпус 2;

ЗелАО – детская городская поликлиника № 105, Зеленоград, корпус 348А, строение 1;

ТиНАО – Троицкая городская больница (детская поликлиника), Троицк, Октябрьский проспект, дом 5;

САО – детская городская поликлиника № 39, проезд Березовой Рощи, дом 2;

ВАО – детская городская поликлиника № 52, улица Зверинецкая, дом 15;

ВАО – детская поликлиника № 120, улица Святоозерская, дом 10;

ЮВАО – детская городская поликлиника № 143, филиал № 4, Хвалынский бульвар, дом 10;

ЮВАО – детская городская поликлиника № 150, Братиславская улица, дом 1;

CВАО – детская городская поликлиника № 99, филиал № 4, улица Академика Комарова, дом 1Г;

ЮАО – детская городская поликлиника № 145, улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 3.