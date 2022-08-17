Врачи рассказали, кому необходимо пройти вакцинацию от COVID-19

В Минздраве РФ предупредили, что в стране фиксируется подъем заболеваемости COVID-19. На фоне этого россиянам посоветовали вернуться к практике ношения масок в общественных местах. Кроме того, чтобы и дальше не усугублять эпидемиологическую ситуацию, ревакцинироваться от коронавируса. Рассказываем, где и как сегодня можно пройти эту процедуру в Москве.
Пройти вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 могут как совершеннолетние россияне, так и подростки в возрасте от 12 до 17 лет. В столице взрослым горожанам рекомендуют прививаться вакциной "Спутник V". Для ревакцинации, помимо "Спутника V", москвичи также могут выбрать "Спутник Лайт". Подросткам доступна вакцина "Спутник М" – это аналог взрослого "Спутника V", но со сниженной дозировкой в пять раз.
При вакцинации в первую очередь необходимо ориентироваться на индивидуальный график, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Если прошло 5–6 месяцев с момента предшествующего заболевания COVID-19 или вакцинации, то стоит ревакцинироваться,
– посоветовал он.
В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с Москвой 24 отметила, что в период роста заболеваемости и перед сезоном простуд вакцинироваться обязательно нужно пожилым людям, гражданам, которые имеют хронические заболевания, а также тем, кто ни разу не делал прививку против COVID-19.
Отдельно я бы рекомендовала делать прививку подросткам. Причем можно совместить ее вместе с вакцинацией от гриппа.
– Елена Мескина, врач-инфекционист.
Иммунитет подростков очень сложный, и, чтобы правильно отвечать на какую-либо инфекцию, лучше перестраховаться. Если какое-то маленькое звено иммунитета как-то нарушено, это может привести к тяжелым последствиям. Тем более что скоро начнется сезон, когда подростки будут проводить время в больших группах – в школах, колледжах,
– объяснила Мескина.
Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для вакцинации существуют постоянные и временные противопоказания. Для "Спутника V", "Спутника Лайт" и "Спутника М" к последним относятся наличие острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также обострение хронических недугов. В этом случае прививаться можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта процедуру откладывают до того, как температура придет в норму.
Иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина в интервью с Москвой 24 отметила, что постоянные противопоказания к вакцинации распространяются на очень маленькое количество людей, тогда как большинству прививку можно и нужно делать.
По данным Минздрава РФ, пройти процедуру рекомендуется даже онкобольным и ВИЧ-инфицированным пациентам. При этом медотвод полагается тем людям, у которых в истории болезни есть тяжелые аллергические реакции.
Если в прошлом были аллергические реакции на вакцины и сыворотки, то проводить процедуру следует с осторожностью, после консультации с врачом.
– Надежда Логина, иммунолог-аллерголог.
Что касается жаркой погоды, то это обстоятельство вообще не является противопоказанием для вакцинации, подчеркнула иммунолог.
Взрослые москвичи могут записаться на прививку на сайтах mos.ru, emias.info и на портале госуслуг. Также через мобильные приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО" или непосредственно в информационных киосках городских поликлиник. Кроме того, запись доступна по телефонам пунктов вакцинаций.
Для подростков действует примерно такой же порядок. Ребенка можно записать на процедуру через порталы mos.ru и emias.info, мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" или по телефону пункта вакцинации.
Совершеннолетним горожанам на прививку с собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если есть. Для подростков понадобится тот же набор документов. Если у ребенка еще нет паспорта, то вместо него нужно принести свидетельство о рождении.
Взрослые могут привиться в торговом центре "ГУМ" по адресу Красная площадь, дом 3, с 10:00 до 21:00 или в Троицкой городской больнице по адресу улица Юбилейная, дом 5, с 08:00 до 20:00. На этих площадках работают выездные прививочные бригады, предварительная запись не требуется. Пришедших на процедуру граждан принимают в порядке очереди.
По предварительной записи привиться можно в следующих медицинских учреждениях:
Подросткам вакцинация доступна в одной из городских поликлиник:
Подробнее ознакомиться с тем, как проходит вакцинация, можно на портале mos.ru.