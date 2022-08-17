В Минздраве предупредили о риске инфарктов из-за COVID-19

Коронавирус способен привести к развитию инфаркта или инсульта. Главный внештатный врач-кардиолог Минздрава РФ по ЦФО, УРФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал, что снизить риск развития осложнений можно с помощью вакцинации от COVID-19.

«Инфекционные заболевания нередко становятся началом воспалительных процессов в сосудах. Одно из самых распространенных последствий коронавируса – болезни сердца, связанные с воспалением», – сказал Сергей Бойцов.

Еще одно вероятное последствие COVID – инфаркт. Также болезнь может спровоцировать развитие инсульта, миокардита или нарушение сердечного ритма. Самыми опасными врачи считают инфекции, которые проникают в организм человека через легкие. Именно так происходит в случае с коронавирусом.

Помимо этого, ковид может привести к началу воспалительных процессов в организме, которые, в свою очередь, вызывают тромбозы.

Значительнее остальных от последствий коронавируса страдают пожилые люди. Они же быстрее им заболевают.