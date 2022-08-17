Иммунолог обозначил главную особенность повторного COVID-19

Каждое последующее заражение коронавирусом может приводить к более тяжелому заболеванию, нежели предыдущее, предупредил в среду, 17 августа, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Доминирующие в настоящее время линии «омикрон»-штамма COVID-19 существенно менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, нежели, к примеру, вариант «дельта», отметил специалист. Однако при повторном заражении инфекцией болезнь может протекать в более тяжелой форме, чем в первый раз, пишет радио Sputnik.

— Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека, — уточнил иммунолог.

По словам специалиста, это может быть связано с последствиями воздействия коронавирусной инфекции на организм человека.