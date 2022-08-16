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3 часа назад

Когда маски эффективны против коронавируса: ответ вирусолога

РИА "ФедералПресс"

Маски считаются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все. Подробности об этом рассказал сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Когда маски эффективны против коронавируса: ответ вирусолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает», – отметил Альтштейн.

Врач подчеркнул, что для человека, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, в том числе дистанцирование и мытье рук, риск тяжело заболеть снижается. Если даже маска пропустит вирус, то количество его будет меньше.

По словам Альтштейна, основной мерой профилактики распространения коронавируса является вакцинация, сообщают РИА «Новости».

Ревакцинацию от COVID и вакцинацию от гриппа необходимо пройти перед началом эпидсезона, так как одновременное заражение этими инфекциями может протекать тяжело.

Коронавирус,Анатолий Альтштейн,
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