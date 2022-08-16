Когда маски эффективны против коронавируса: ответ вирусолога

Маски считаются эффективной мерой профилактики распространения коронавируса, когда их носят все. Подробности об этом рассказал сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Когда маски носят все, то это действительно эффективно, когда небольшая часть людей – эффект резко падает», – отметил Альтштейн.

Врач подчеркнул, что для человека, который носит маску и соблюдает другие меры профилактики, в том числе дистанцирование и мытье рук, риск тяжело заболеть снижается. Если даже маска пропустит вирус, то количество его будет меньше.

По словам Альтштейна, основной мерой профилактики распространения коронавируса является вакцинация, сообщают РИА «Новости».