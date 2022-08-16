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2 часа назад

Специалист объяснил снижение срока самоизоляции при коронавирусе

Сибмеда

Коронавирусная инфекция вновь тревожит россиян. Началась волна, вместе с ней опять стали актуальны разные вопросы о вирусе, новых штаммах. Врачи дают ответы на многие из них – в частности, инфекционист прокомментировал, почему раньше срок самоизоляции составлял две недели, а теперь – одну.

Специалист объяснил снижение срока самоизоляции при коронавирусе
Фото: СибмедаСибмеда

С чем связаны такие сроки, объяснил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Специалист отметил, что стала более понятна среднестатистическая заразность людей. Сейчас ориентируются больше на антигенные тесты: ещё в первую волну их использовали после прохождения симптомов заболевания. При отрицательном результате человек считался не заразным.

Сроки скорректировали, поскольку выяснилось: ранее иммунизированный человек, заразившийся «омикроном» или его субштаммами, быстро проходит инфекционный процесс и через неделю клинически выздоравливает. Антигенные тесты у них через неделю уже, как правило, отрицательные – в отличие от ПЦР. Так происходит, потому что ПЦР – это чувствительный тест, способный «поймать» даже мёртвый вирус, который сохранился на слизистых, но не способен к репродукции.

Соответственно, указал врач, проводить ПЦР-тестирование массово для контроля выздоровления и определения «незаразности» смысла не имеет, поскольку у популяции есть иммунный ответ. Это тестирование можно оставить для пациентов с длительным течением, сопутствующим заболеванием – проводить его среднестатистическому амбулаторному пациенту не целесообразно.

Коронавирус,Андрей Поздняков,
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