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45 минут назад

Вирусолог Малышев: иммунитет после COVID-19 слабее, чем после вакцинации

Газета.Ru

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал, что после того, как человек переболел коронавирусом, его иммунитет к этой инфекции будет слабее, чем после вакцинации. Об этом сообщает URA.RU.

Вирусолог: иммунитет после COVID-19 слабее, чем после вакцинации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«К сожалению, раньше мы хорошо знали, что, если человек переболел естественным путем, у него иммунитет будет крепче, чем от прививки. При COVID-19 человек переболевает, а иммунитет хуже, чем после прививки», — рассказал Малышев.

По его словам, подобное происходит при любом штамме коронавируса. При этом специалисты до конца не изучили этот вопрос.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что осенью 2022 года наиболее распространенными заболеваниями станут грипп и COVID-19.

До пандемии коронавируса, инфекции, вызванные им, занимали до 15% от всех других регистрируемых ОРВИ, наравне с гриппом.

До этого Малинникова заявила, что медики в настоящее время опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания COVID-19 с гриппом или аденовирусом.

По ее словам, основным способом профилактики подобных болезней является прививка.

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