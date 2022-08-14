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8 минут назад

Врачи показали, что пациенты с депрессий чаще страдают от "мозгового тумана" при COVID-19

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Университета Брешиа оценили влияние различных факторов на наличие когнитивных нарушений у переболевших COVID-19 спустя год после выздоровления. Статья опубликована в журнале Neurological Sciences.

Пациенты с депрессий чаще страдают от "мозгового тумана" при COVID
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследование были включены пациенты, госпитализированные из-за легочных осложнений, связанных с COVID-19, в период с 1 марта по 31 мая 2022 года. Спустя год после выписки из больницы всем участникам были проведены тщательные неврологические, психологические и клинические обследования. Из анализа были исключены пациенты с деменцией.

Выводы ученых основаны на данных 132 пациентов. 22% участников сообщили о "мозговом тумане" через год после заражения SARS-CoV-2. Средний возраст участников с когнитивными расстройствами составил 68,5 лет, 72% составили мужчины. Команда ученых не обнаружила значительной связи между нарушением умственных функций и тяжестью инфекций SARS-CoV-2, а также учла в анализе пол, возраст и уровень образования участников.

Наибольшую предсказательную силу относительно сохранения "мозгового тумана" спустя год показала депрессия, наличие которой оценивали с помощью нескольких диагностических тестов. Авторы считают, что необходимы исследования на более крупных выборках, но их работа может стать первым шагом на пути к пониманию механизма возникновения "мозгового тумаана".

В исследованиях часто сообщается о длительном (более года) сохранении у пациентов после коронавируса усталости, тревоги и "мозгового тумана", включающего трудности с вниманием, снижение умственных способностей и спутанность сознания.

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