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19 минут назад

Вирусолог оценил эпидемическую активность выявленного в России дельтакрона

Lenta.ruиещё 1

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эпидемическую активность выявленного в России гибридного штамма коронавируса дельтакрона. Об этом сообщает ТАСС.

Оценена эпидемическая активность выявленного в России дельтакрона
Фото: Лента.руЛента.ру

По его словам, дельтакрон, по всей вероятности, не обладает высокой эпидемической активностью, однако за ним следует наблюдать.

Специалист добавил, что оснований для того, чтобы говорить об особенной опасности гибрида и необходимости подготовки к защите от него, нет.

«Вариантов [штаммов вируса] очень много, огромное количество вариантов. Видно, что из них вырываются вперед, становятся наиболее такими важными, очень немногочисленные», — сказал вирусолог.

11 августа Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране шести случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. По информации службы, пять случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Инфицированные россияне перенесли болезнь в легкой форме.

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