Оценена эпидемическая активность выявленного в России дельтакрона

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил эпидемическую активность выявленного в России гибридного штамма коронавируса дельтакрона. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, дельтакрон, по всей вероятности, не обладает высокой эпидемической активностью, однако за ним следует наблюдать.

Специалист добавил, что оснований для того, чтобы говорить об особенной опасности гибрида и необходимости подготовки к защите от него, нет.

«Вариантов [штаммов вируса] очень много, огромное количество вариантов. Видно, что из них вырываются вперед, становятся наиболее такими важными, очень немногочисленные», — сказал вирусолог.