Назальный спрей с азеластином ускоряет выздоровление при COVID

Врачи из отделения оториноларингологии Кёльнского университета показали, что назальный спрей с азеластином ускорил выздоровление пациентов с положительным тестом на SARS-CoV-2 и снизил вирусную нагрузку в их дыхательных путях. Препринт статьи опубликован на сайте Research Square.

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В исследование включили 90 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с положительным тестом на коронавирус, полученным в течение 48 часов до начала исследования. Все больные были распределены на три группы: первые получали плацебо, вторые и третьи — назальный спрей с азеластином в концентрации 0,02% или 0,1% в течение 11 дней. Вирусную нагрузку измеряли методом ПЦР в реальном времени. Ученые следили за состоянием пациентов на протяжении всего исследования, в том числе во время проверок побочных эффектов на 16-й и 60-й дни. Кроме того, симптомы фиксировались в дневниках пациентов.

До 11 дня лечения вирусная нагрузка постепенно снижалась во всех трех группах, но по сравнению с группой плацебо вирусная нагрузка в группе, получавшей спрей с 0,1% азеластина, была значительно ниже уже на 4-й день. На 8-й день 18,52% пациентов из этой группы получили отрицательный тест на коронавирус, а в группе, получавшей спрей с 0,02% азеластина, к этому моменту выздоровели 21,43% участников. Среди принимавших плацебо на 8-й день не было ни одного участника с отрицательным тестом.

Частота нежелательных явлений была одинаковой во всех группах. Только один пациент пожаловался на хорошо известный горький вкус азеластина, но никто не прекратил из-за этого применение спрея.