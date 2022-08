Ученые сообщили о риске мертворождения у беременных с COVID

Коронавирусная инфекция вызывает сердечные приступы и другие проблемы со здоровьем у беременных женщин, говорится в новом исследовании, опубликованном в рецензируемом медицинском журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC). Исследователи также сообщили, что при заражении COVID-19 у беременных женщин увеличивается риск мертворождения.