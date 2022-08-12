Биолог рассказал о защите и от коронавируса, и от гриппа

Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом хоть и редки, но все же случаются.
По его словам, на снижение заболеваемости гриппом мог повлиять повсеместный масочный режим.
"Уже две зимы коронавирус соединялся с гриппом. Хоть и мало, но грипп был. Дело в том, что если люди интенсивно носят маски, то уменьшается количество любых респираторных инфекций".
Академик считает, что для укрепления защиты необходима ревакцинация — сообщает Петербургский Дневник