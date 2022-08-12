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1 час назад

Биолог рассказал о защите и от коронавируса, и от гриппа

Ivyborg.ru

Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал, что случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом хоть и редки, но все же случаются.

Биолог рассказал о защите и от коронавируса, и от гриппа
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

По его словам, на снижение заболеваемости гриппом мог повлиять повсеместный масочный режим.

"Уже две зимы коронавирус соединялся с гриппом. Хоть и мало, но грипп был. Дело в том, что если люди интенсивно носят маски, то уменьшается количество любых респираторных инфекций".

Академик считает, что для укрепления защиты необходима ревакцинация — сообщает Петербургский Дневник

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