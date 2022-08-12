Врач спрогнозировала влияние «Дельтакрона» на ситуацию в РФ

Исследователи выявили в России новый вариант коронавируса, представляющий гибрид штаммов «Омикрон» и «Дельта» — так называемый «русский дельтакрон». Его нет пока ни в одной стране мира, сообщил американский ученый-генетик Дмитрий Прусс. Насколько опасен этот штамм для человека, изданию «Народные Новости» рассказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова.
С начала пандемии COVID-19 в мире было обнаружено множество штаммов коронавируса, что дало право специалистам считать, что вирус может мутировать очень быстро, подчеркнула Малинникова. Но это закономерно, учитывая, что коронавирус может распространяться на тех территориях, где люди имеют низкий иммунитет к данной инфекции.
«На сегодняшний день в мире всего лишь 20% населения, которое не получило вакцинацию, либо получило, но только одну дозу, а это в свою очередь очень большая часть населения. Поэтому, конечно же, в таких группах вирус может мутировать, циркулируя по всему миру, при этом изменяясь в любую сторону, как в сторону усиления своих патогенных свойств, так и угасания», — пояснила специалист.
По словам доктора медицинских наук, тот вариант омикрона, который наблюдался недавно - стелс-омикрон - показал низкий процент летальности. Также болезнь проходила в легкой форме по сравнению с «Дельтой». Штамм «Дельта» протекал с более интенсивной клинической картиной. Зная, что коронавирус мутировал и взял свойства обоих штаммов, сложно прогнозировать, какую клиническую картину будут наблюдать врачи.