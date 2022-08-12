Врач спрогнозировала влияние «Дельтакрона» на ситуацию в РФ

«На сегодняшний день в мире всего лишь 20% населения, которое не получило вакцинацию, либо получило, но только одну дозу, а это в свою очередь очень большая часть населения. Поэтому, конечно же, в таких группах вирус может мутировать, циркулируя по всему миру, при этом изменяясь в любую сторону, как в сторону усиления своих патогенных свойств, так и угасания», — пояснила специалист.