Роспотребнадзор разъяснил, где необходимо носить маски

Обязательный масочный режим в Орловской области на данный момент вводить не планируется, однако есть места, где ношение масок необходимо, пишет «ОрелаТаймс» .

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, масочный должен обязательно соблюдаться в медучреждениях. В планах введение масочного режима в закрытых учреждениях соцзащиты. Также Румянцев рассказал, что на сегодняшний день нет причин вводить масочный режим повсеместно.