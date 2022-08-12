Обязательный масочный режим в Орловской области на данный момент вводить не планируется, однако есть места, где ношение масок необходимо, пишет «ОрелаТаймс».
По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, масочный должен обязательно соблюдаться в медучреждениях. В планах введение масочного режима в закрытых учреждениях соцзащиты. Также Румянцев рассказал, что на сегодняшний день нет причин вводить масочный режим повсеместно.
Сообщение Роспотребнадзор разъяснил, где необходимо носить маски появились сначала на РИА 57.