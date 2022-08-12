Врач назвала причины пониженной температуры при COVID-19

«Также снижение температуры тела может быть связано с поражением вирусом гипоталамуса, так как там находится центр терморегуляции. Понижение температуры наблюдается и в период восстановления после инфекции, так как подавляется иммунная система. Иногда рассматриваемый симптом отмечается у людей с недостаточностью иммунного ответа», — добавила Морякова.