Врач рассказал, зачем нужна повторная прививка от коронавируса

В России выявлен максимум заболевших коронавирусом с конца марта. И одновременно эксперты сообщили о появлении нового подварианта COVID-19 «русского дельтакрона». Как ревакцинация поможет в борьбе с инфекцией? Об этом телеканалу «МИР 24» рассказал врач высшей категории, руководитель медицинской клиники Сергей Длин.

Фото: unsplash.com unsplash.com

– Новую волну ковида эксперты ожидали в сентябре. Но только за последние сутки в цифрах почти 26 тысяч заболевших. При этом в Москве рост заболеваемости более 80%. Может ревакцинация притормозить этот процесс?

Видео дня

Сергей Длин: Безусловно, ревакцинация его не просто может, она его притормозит. Дело в том, что в принципе в нормальную эпидемиологическую ситуацию достаточно вакцинироваться раз в год. Но при росте заболеваемости и напряженной ситуации с коронавирусом лучше это делать раз в полгода. Сейчас выходят рекомендации Минздрава о том, чтобы делать это через полгода. И даже если люди имеют какие-то антитела, ревакцинация значительно усилит иммунитет и позволит, если даже человек заболеет коронавирусом, перенести его в легкой форме.

– Вы сказали, что у людей есть антитела. И есть много отговорок, мол, у меня же есть антитела, я уже вакцинировался или переболел. То есть организм знает, что такое этот вирус, антитела к нему есть, и если что – справится. То есть может не справиться?

Сергей Длин: Вообще, наш иммунитет, конечно же, имеет клеточную память. Это так называемые Т-клетки, которые запоминают, что человек болел. И, при попадании аналогичного вируса в организм, он начинает вырабатывать антитела. Но это происходит в течение четырех-семи дней. И так как вирус достаточно заразный, сейчас идет как раз штамм, который отличается усиленной заразностью, то есть передачей от человека к человеку, то, собственно говоря, этого лага времени иммунитету не всегда хватает для того, чтобы человек не заболел тяжело.

Есть понятие количества, а есть понятие качества антител. И когда у человека уже есть антитела после того, как он вакцинировался, иммунитет активен, качество антител влияет на подавление вирусной активности. Так вот, новая ревакцинация, так называемая бустерная ревакцинация, усиливает наш иммунитет, защищая организм гораздо сильнее.

– Нежелающие ревакцинироваться говорят, а зачем? Есть такое мнение, что будет перегрузка иммунной системы от этих лишних уколов.

Сергей Длин: Мнение, на самом деле, у людей абсолютно разное. Но в медицинской среде и сами разработчики вакцины говорят, что никакой перегрузки иммунной системы не происходит. А наоборот, происходит усиление иммунного ответа. То есть количество антител возрастает, и их качество значительно улучшается. То есть если вирус, например, попадает в организм вакцинированного человека, то он, как правило, болеет очень легко. И у людей, которые вакцинировались, как правило, летальных исходов не происходит.

– А что бы вы сказали тем, кто считает, что ревакцинироваться не надо, потому что уколы делают препаратами, разработанными давно. А сейчас новые подвиды, штаммы, и старые препараты не работают.

Сергей Длин: Да, действительно, такое мнение тоже есть. Коронавирус – это вирус, который постоянно мутирует, меняется. Но его основной белок, которым он подавляет наш иммунитет и прикрепляется и размножается в нашем организме, остается, некая база остается такой же. И в любом случае те препараты, вакцины, которые на сегодняшний день существуют, будут работать. Лучше будут работать или слабее, но защиту они будут обеспечивать однозначно.

– А есть ли какие-то возрастные или социальные группы, которым надо особенно внимательно отнестись к ревакцинации? Или перед вирусом все равны?

Сергей Длин: Безусловно, это люди, которые имеют какие-то серьезные хронические заболевания, – сахарный диабет, высокое артериальное давление, то есть сердечно-сосудистые заболевания, или какие-то иные хронические заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой и также какие-то возрастные моменты. То есть люди преклонного возраста, которые в любом случае имеют более слабый иммунитет. Они находятся в группе риска, и в первую очередь им нужно задуматься о защите своего здоровья, защите своей жизни и о ревакцинации.

– В России, насколько я помню, сейчас зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. И если человек уже вакцинировался, то повторную бустерную дозу нужно делать той же вакциной или лучше выбрать что-нибудь другое?

Сергей Длин: Сейчас, опять же, есть рекомендация Минздрава о том, что, когда мы делаем ревакцинацию, то есть добавляем вакцину, то лучше всего использовать «Спутник Лайт». Это специально созданная вакцина для ревакцинации.

– Давайте тогда напомним, где можно пройти ревакцинацию, что для этого нужно?

Сергей Длин: Ревакцинацию делают везде, в любых поликлиниках. Для этого просто нужно записаться, можно через Госуслуги это сделать. Огромное количество мест, где это делают, очередей сейчас нет, то есть все это идет в плановом порядке.

Что для этого нужно? Нужна определенная подготовка. То есть можно, например, посмотреть анализ крови, посмотреть количество антител у себя в крови. Конечно же, не нужно идти на вакцину заболевшим любой вирусной инфекцией, то есть с повышенной температурой, когда состояние здоровья ненормальное, есть какие-то сбои. В этом случае лучше воздержаться и перенести прививку на чуть более поздний срок. Также рекомендуется делать вакцину в другое плечо – не в то, в которое делался прежде укол. Будет лучше эффект и не будет таких активных реакций в области укола, как если колоть в то же плечо. Ну и также, конечно же, до вакцины лучше воздержаться от приема алкоголя и курения. А также примерно за три-четыре дня максимально перейти на облегченную пищу, белковую пищу для того, чтобы организм насытить микроэлементами и витаминами.

– То есть если подходит срок ревакцинации, а человек чем-то заболел, не обязательно, что коронавирусом, ведь тогда понятно, что ревакцинация отодвигается еще минимум на полгода. А если любое простудное заболевание, то лучше подождать, пока организм не придет в норму?

Сергей Длин: Абсолютно верно. То есть если человек болеет любым простудным заболеванием, то нужно переждать. Это может быть неделя, и после того, как организм восстановился, можно спокойно идти на ревакцинацию.

– Еще раз, замыкая разговор: почему нельзя откладывать ревакцинацию на потом, что дает повторная вакцинация от коронавируса?

Сергей Длин: Повторная вакцинация от коронавируса, по сути своей, усиливает качество наших клеток, которые отвечают на внедрение вируса. Это значит, что не только количество важно, но и насколько активно эти клетки смогут подавлять коронавирусное распространение по организму. Потому что зачастую коронавирус сейчас, мутируя, учится активно обходить наши собственные защитные иммунные барьеры. В том числе, например, если человек переболел, то качество антител у него может быть не такое хорошее из-за того, что прошло какое-то время, может быть, произошло снижение количества этих антител.