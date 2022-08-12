3 симптома, которые помогут узнать, что у вас омикрон «кентавр»

Российские врачи раскрыли симптомы, отличающие новый вариант штамма коронавируса “омикрон” под названием “кентавр”. По словам специалистов, заболевание в целом похоже на предыдущие варианты коронавируса, однако истинный диагноз можно поставить по трем признакам одновременно, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что новый штамм отличается от оригинального, для него больше не характерна потеря обоняния. Татьяна Овсянникова, которая является главным врачом сети многопрофильных клиник для всей семьи “1+1”, назвала основные симптомы нового заболевания.

“Последние исследования выделяют среди симптомов нового штамма ковида в первую очередь боль в горле. Однако потеря обоняния практически не встречается, и очень высокая температура (до 39 градусов) тоже редкость. Лихорадка практически исчезла”. – говорит специалист.

Врач Андрей Поздняков также считает основными симптомами кашель, боль в горле и невысокую температуру. По его мнению, если все три симптома совпадают, то коронавирус можно диагностировать без анализов. По его словам, простудные заболевания сейчас не распространены, но новый вид ковида заражает многих людей.