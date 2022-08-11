Роспотребнадзор: Заболевшие COVID-19 редко теряют обоняние

Потеря обоняния у заразившихся COVID-19 сегодня встречается крайне редко, основные симптомы наиболее распространенного штамма «омикрон» – невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в России за минувшие сутки выявлено более 25,8 тысячи заболевших коронавирусом, госпитализированы более 2,5 тысяч человек, скончались 52 пациента с COVID-19.