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1 час назад

Роспотребнадзор: Заболевшие COVID-19 редко теряют обоняние

Мир24

Потеря обоняния у заразившихся COVID-19 сегодня встречается крайне редко, основные симптомы наиболее распространенного штамма «омикрон» – невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор: Заболевшие COVID-19 редко теряют обоняние
Фото: Мир24Мир24

По данным ведомства, в большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в России за минувшие сутки выявлено более 25,8 тысячи заболевших коронавирусом, госпитализированы более 2,5 тысяч человек, скончались 52 пациента с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. При этом в ведомстве считают маловероятным существенное увеличение числа тяжелых случаев и госпитализаций и не видят необходимости вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне.

Коронавирус,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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