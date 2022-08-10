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2 часа назад

Врач рассказал, чем опасен новый вариант "Омикрона"

Москва24

Опасность нового варианта штамма коронавируса "Омикрон" – "Ниндзя" – заключается в его способности уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда".

Врач рассказал, чем опасен новый вариант "Омикрона"
Фото:  m24.ru m24.ru

"Многие люди болеют по третьему–четвертому разу и он уже начал опережать вирус гриппа видимо в скорости изменчивости своей. Надежды на то, что мы будем жить без коронавируса не оправдались", – сообщил врач.

По его словам, коронавирус достаточно ослаб и не представляет опасности, например, как осенью 2021 года. Сейчас, отметил Каган, фиксируют больше легких случаев заболевания.

"И это с одной стороны хорошо, потому что нет переполненных отделений реанимации, нуждающихся в ИВЛ, в кислороде, как это было в прошлом году. Но легкость протекания приводит к тому, что люди не осознают себя больными, не проводят тесты и распространяют вирус. В этом плане его трансмиссивность только повысилась", – сообщил Каган.

По его словам, большое количество людей, имеющих иммунитет, привело к тому, что вирус самостоятельно отбирает те варианты, которые могут от него ускользать. Вирус не исчезает, а меняется в том направлении, которое ему диктует иммунная прослойка, уточнил Каган.

Локдауны были направлены на прекращение распространения вируса или снижение подъема заболеваемости с большим количеством тяжелых пациентов. Сейчас, по словам врача, нет увеличения числа пациентов, нуждающихся в госпитализации.

Коронавирус,Михаил Каган,
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