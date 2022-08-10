Врач рассказал, чем опасен новый вариант "Омикрона"

"И это с одной стороны хорошо, потому что нет переполненных отделений реанимации, нуждающихся в ИВЛ, в кислороде, как это было в прошлом году. Но легкость протекания приводит к тому, что люди не осознают себя больными, не проводят тесты и распространяют вирус. В этом плане его трансмиссивность только повысилась", – сообщил Каган.