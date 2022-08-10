Вирусолог призвал россиян вакцинироваться в связи с пандемией

«В каких-то странах уже достигнут пик и заболеваемость пошла вниз, в других странах — только начинается. Россия относится к странам, где примерно две недели назад началось повышение. Речь идёт об одном из вариантов омикрона. Серьёзных ограничений, скорее всего, не будет именно потому, что в большинстве случаев заболевание протекает относительно легко, человека не нужно госпитализировать», — добавил вирусолог.