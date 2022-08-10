Терапевт оценил опасность новых штаммов коронавируса

— Остались люди, которые имеют хороший иммунитет к коронавирусу. По большому счету, ему больше негде наносить ущерб. И любые его дальнейшие изменения продиктованы тем, чтобы выжить в популяции человека. Он будет искать такие формы, чтобы как можно меньше травмировать организм и как можно дольше размножаться в нем, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».