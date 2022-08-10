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3 часа назад

Терапевт оценил опасность новых штаммов коронавируса

Вечерняя Москва

Появившийся в человеческой популяции коронавирус «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Терапевт оценил опасность новых штаммов коронавируса
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Остались люди, которые имеют хороший иммунитет к коронавирусу. По большому счету, ему больше негде наносить ущерб. И любые его дальнейшие изменения продиктованы тем, чтобы выжить в популяции человека. Он будет искать такие формы, чтобы как можно меньше травмировать организм и как можно дольше размножаться в нем, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Что касается коронавируса «кентавр», то он, как правило, поражает только верхние дыхательные пути человека. Человек переносит заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений.

Коронавирус,Андрей Кондрахин,
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