Терапевт оценил опасность новых штаммов коронавируса

Появившийся в человеческой популяции коронавирус «ниндзя» не способен нанести серьезного вреда инфицированному. В настоящее время у большинства людей сформировался хороший иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
— Остались люди, которые имеют хороший иммунитет к коронавирусу. По большому счету, ему больше негде наносить ущерб. И любые его дальнейшие изменения продиктованы тем, чтобы выжить в популяции человека. Он будет искать такие формы, чтобы как можно меньше травмировать организм и как можно дольше размножаться в нем, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».
Что касается коронавируса «кентавр», то он, как правило, поражает только верхние дыхательные пути человека. Человек переносит заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений.