Роспотребнадзор сделал важное заявление об антиковидных мерах

В Роспотребнадзоре заявили о том, что в России на данном этапе развития эпидемического процесса возобновление антиковидных ограничений не требуется, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако лицам из групп риска специалисты рекомендуют носить маски в местах скопления людей.
«На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «oмикрон», возобновление ограничительных мeр не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в oбщественных местах, местах скопления людей, транспoрте и закрытых помещeниях (по месту работы или учебы)», – говорится в сообщении.