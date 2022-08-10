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4 часа назад

Роспотребнадзор сделал важное заявление о возвращении антиковидных мер

Primpress

В Роспотребнадзоре заявили о том, что в России на данном этапе развития эпидемического процесса возобновление антиковидных ограничений не требуется, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Однако лицам из групп риска специалисты рекомендуют носить маски в местах скопления людей.

Роспотребнадзор сделал важное заявление об антиковидных мерах
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

«На текущем этапe развития эпидемического процессa, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма «oмикрон», возобновление ограничительных мeр не требуется. В то же время целесообразно рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) ношение масок в oбщественных местах, местах скопления людей, транспoрте и закрытых помещeниях (по месту работы или учебы)», – говорится в сообщении.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
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