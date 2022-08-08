Онищенко призвал вновь пройти вакцинацию от COVID-19

"Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", – передает РИА Новости слова Онищенко.