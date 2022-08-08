Онищенко призвал вновь пройти вакцинацию от COVID-19

Заслуженный врач России, эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ревакцинироваться от коронавирусной инфекции.
По словам специалиста, меры профилактики против заражения новыми вариантами COVID-19 остаются прежними. Он напомнил о необходимости их строгого соблюдения в условиях подъема заболеваемости.
"Все меры, которые принимаются против новых вариантов вируса, примерно одинаковые, и с точки зрения неспецифической профилактики и специфической защиты. Вакцины не меняли, а это говорит о том, что они эффективны. Нам надо еще раз призвать население к вакцинации", – передает РИА Новости слова Онищенко.
Он добавил, что всегда существует вероятность того, что новый подвид вируса попадет на территорию РФ.