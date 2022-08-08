Иммунолог рассказал, кому стоит снова носить маски

Риску заболеть коронавирусом подвержены в первую очередь пожилые люди старше 80 лет и те граждане, которые проходят специфическое лечение, например, от онкологии. Об этом в разговоре с Вечерней Москвой рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
По его словам, у вышеперечисленных групп лиц ослаблен иммунитет.
Специалист добавил, что этим категориям граждан стоит носить маски в общественных местах и сократить количество контактов с людьми.
— Всем не стоит носить маски, в этом нет никакого смысла. Однако пожилым людям и тем, у кого ослаблен иммунитет, необходимо надевать маску в людных местах, чтобы защитить себя, — отметил Жемчугов.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов уверен, что сейчас в России нет реальной статистики зараженных коронавирусом. Новые штаммы в большинстве случаев вызывают бессимптомное течение болезни.